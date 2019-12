Pedro: “Mi piacerebbe tornare al Barcellona. E’ difficile, ma c’è sempre una possibilità”

Non è scoppiato l’idillio tra Pedro e Frank Lampard. Il centrocampista, protagonista degli ultimi successi in casa Chelsea, è finito ai margini delle rotazioni dopo l’arrivo in panchina dell’inglese. Solo 4 le presenze stagionali in Premier League e il mercato di gennaio potrebbe rivelarsi un’opportunità per cercare un altro club. L’ex Barcellona ha rilasciato un’intervista a Ser Catalunya nella quale ha confidato che tornerebbe volentieri a vestire il blaugrana: “Tutti sanno cosa provo per il Barcellona ed è chiaro che c’è sempre una possibilità di tornare. E’ una cosa che ho sempre detto. E’ un club per il quale provo un affetto speciale. Ho vissuto molte esperienze lì, ho trascorso tanti anni e mi sento amato da tutti. Ovviamente mi piacerebbe tornare. Penso che sia difficile, ma è sempre una possibilità”.

Foto: Twitter Chelsea