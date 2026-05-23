Pedro: “L’affetto della gente è come un trofeo. Futuro? Ora riposo, poi vedremo”

23/05/2026 | 23:06:45

Pedro, al termine della sua ultima partita con la maglia della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “L’affetto della gente come un trofeo? Sì, ovviamente, questa stima non posso ripagarla con nulla, se non con tutto il lavoro fatto in questi anni. Difficile per me gestire tutta questa emozione, alla fine è uscita una bella partita, c’abbiamo tenuto a vincere. Me ne vado contento, con un bel ricordo, che era quello che volevo. Sarri? Rapporto molto bello, abbiamo vissuto molti anni insieme, anche al Chelsea. Per me è stato un onore essere un calciatore e aver imparato così tanto da lui. Adesso voglio solo riposare, aspetto un po’ questi mesi e vediamo cosa accadrà. Voglio staccare da questa stagione che è stata dura mentalmente”.

foto x lazio