Pedro: “La Roma è da Champions, è il nostro obiettivo”

In una intervista concessa a Diario de Avios, Pedro, attaccante della Roma, ha parlato dei suoi mesi in giallorosso e degli obiettivi in casa Roma.

Queste le sue parole: “Sono molto contento a Roma sia dal punto di vista della squadra, sia a livello personale. Dal primo momento mi hanno accolto al meglio, sia giocatori che tifosi. Spero di fare bene anche qui. Il calcio inglese è più fisico e veloce. Qui le squadre sono più difensive e tattiche, è più difficile creare spazi per gli attaccanti, ma mi sto adattando bene in questo primo anno di calcio italiano”.

Sugli obiettivi: “Sì, qualificarci per la Champions League è il nostro obiettivo principale. Forse possiamo conseguirlo. La Roma merita di stare in Champions e stiamo lavorando tutti per raggiungerla”.

Foto: Twitter personale