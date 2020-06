Pedro in salita? Era totale discesa Roma da almeno una settimana

Pedro alla Roma: affare fatto. Non un affare in salita, ma assolutamente in discesa da una settimana. Non un’operazione fredda, in realtà Petrachi molto presto si è defilato e l’operazione è stata completata da Franco Baldini. I depistaggi dunque erano molto chiari. La Roma ha convinto Pedro ad accettare la proposta rispetto alle altre due-tre che erano arrivate dalla Spagna e anche dal calcio milionario ma non competitivo. E Pedro ha dato una parola che non si è rimangiato, accettando un contratto che prevede una base di circa tre milioni con bonus a salire fino a 500 mila euro a stagione. L’impegno sarà biennale con opzione, ora la Roma dovrà provvedere al mercato in uscita, soprattutto con le cessioni di Under, Schick e Kluivert, almeno un paio con una certa urgenza.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea