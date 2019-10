Pedro, il primo passo è a Brescia. Per esplodere con la maglia viola

Un talento, a detta di molti, immenso. Cosí come la sfortuna che gli si è abbattuta addosso. Stiamo parlando di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, arrivato in estate alla Fiorentina dalla Fluminense. Un presente che sarebbe potuto essere a Madrid, sponda Real, se gli infortuni non ne avessero spezzato l’ascesa. E che, invece, parla della trasferta del Rigamonti di Brescia come possibile esordio con la casacca dei gigliati.

Montella, infatti, ha deciso per la prima volta di aggregarlo alla prima squadra, dopo un mese e mezzo di impiego in Primavera per acquisire ritmo di gioco dopo il problema fisico patito ad inizio agosto, quand’era ancora un giocatore della tricolor brasiliana. Adesso, finalmente, l’occasione di partecipare ad una sfida di Serie A.

Non sarà, ovviamente, titolare ma l’idea che possa trovare spazio a gara in corso è plausibile. A Brescia, dunque, Pedro potrebbe compiere il primo passo della sua nuova vita calcistica. Quella che vuole vederlo trasformarsi da predestinato a protagonista. Quella che vuole, insomma, vederlo finalmente esplodere. Senza infortuni, con la maglia della Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina