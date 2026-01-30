Pedro: “I tifosi sono la cosa più bella della Lazio, la vittoria è per loro”

30/01/2026 | 23:29:33

Pedro, autore del gol che ha sbloccato la gara tra Lazio e Genoa. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della vittoria. Di seguito le sue parole: “Siamo contenti, una vittoria importante per noi, non potevamo sbagliare. Peccato per i tifosi, ma la vogliamo dedicare a loro che sono sempre con noi. Corsa sotto la Nord vuota? Volevo dedicare il gol a loro, sono importanti per noi, sono la cosa più bella che c’è alla Lazio, è un peccato questa situazione difficile. La vittoria è per loro, dobbiamo continuare così e andare avanti”.

Foto: Instagram Lazio