Pedro: “Giocherò a calcio un altro anno, sto trattando il rinnovo con la Lazio”

08/05/2025 | 10:01:14

Pedro ha commentato la corsa Champions League in una intervista a La Gazzetta dello sport, le parole dell’attaccante della Lazio: “La gara contro la Juventus per noi è importante, ma solo con la vittoria potremmo fare un balzo importante avanti, anche se poi bisognerebbe battere Inter e Lecce per conquistare la Champions”. Su Baroni: “Sono sincero, non lo conoscevo però mi ha sorpreso tanto. Ci ha dato un gioco moderno, ha fatto crescere tutti nella rosa”. Sul futuro: “Ho deciso di giocare almeno un altro anno. Spero di restare qui, stiamo trattando il rinnovo” ha confidato l’attaccante spagnolo.

FOTO: Instagram Lazio