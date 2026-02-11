Pedro, forte distorsione: scongiurata la frattura

11/02/2026 | 23:42:02

In una serata felice visto il passaggio in semifinale, Sarri si ritrova a fare i conti con la grana Pedro. Lo spagnolo è stato portato fuori dal campo in barella e successivamente è stato trasportato in ospedale. Come riportato da Lazio Style Channel filltra un cauto ottimismo sulle sue condizioni. Sarebbe scongiurata la frattura, si parla di una forte distorsione, ma filtra un cauto ottimismo riguardo alle condizioni dell’ex Barcellona e Chelsea.

Foto: Instagram Lazio