Pedro Felipe al Sassuolo. Carnevali: “Speriamo si possa ripetere quanto fatto con Muharemovic”

02/02/2026 | 21:50:45

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di opzione, contro opzione e diritto di riacquisto a favore della Juventus, le prestazioni sportive del calciatore Pedro Felipe.

Brasiliano di Itajuípe, un paese nello stato federale del Bahia, Pedro Felipe comincia a giocare a calcio nel settore giovanile dell’Esporte Clube Vitória, club della capitale Salvador. Si Trasferisce in prestito nell’Under 20 del Palmeiras non ancora maggiorenne e con i Verdão conquista diversi trofei giovanili, tra cui la Copa do Brasil Sub-20 nel 2022 e il Campeonato Paulista U20 nel 2023: in queste 18 partite, condite da 1 gol e 2 assist, viene notato dalla Juventus. A gennaio 2024 viene prestato ai torinesi per la Juventus Next Gen, la formazione Under23 del club bianconero che milita in Serie C. Con la Juventus Next Gen colleziona 8 presenze tra campionato e playoff di Serie C nei primi 6 mesi, mentre nell’annata 24/25 gioca 10 volte nonostante un grave infortunio, convincendo il club ad acquistarlo a titolo definitivo: nella stagione attuale, 16 presenze con l’Under 23 e 2 reti, impreziosite dalle 14 convocazioni con la prima squadra bianconera tra Serie A e Coppa Italia.

Questo il commento di Carnevali: “Abbiamo fatto anche l’investimento su Pedro Felipe della Juve, sperando di ripetere quello che abbiamo fatto con Muharemovic. In generale, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Non è stato un mercato di riparazione per il Sassuolo, ma acquisti a lunga veduta”.

Foto: facebook Sassuolo