Pedro esalta Gattuso: “Si vede il suo impatto. I tifosi meritano questa gioia”

13/11/2026 | 10:25:53

La Lazio si gode il primo posto in classifica e raccoglie anche gli apprezzamenti di chi ha vestito la maglia biancoceleste. Pedro, ex attaccante della squadra capitolina, è intervenuto ai microfoni di Cadena SER, durante il programma El Larguero, per commentare l’ottimo momento degli uomini guidati da Gennaro Gattuso. Nel corso dell’intervista, lo spagnolo ha raccontato anche i motivi che lo hanno portato a dire addio al calcio giocato al termine della scorsa stagione. Pedro ha spiegato che la decisione di smettere è maturata gradualmente, dopo aver valutato le proprie condizioni fisiche e il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia: “All’inizio volevo aspettare un po’ per vedere se si presentasse qualche opportunità per continuare a giocare, ma col passare del tempo mi sono reso conto che mi piaceva molto trascorrere più tempo con la mia famiglia e i miei amici”. L’ex biancoceleste ha poi approfondito le difficoltà incontrate nell’ultima fase della carriera: “Ho preso questa decisione basandomi su come mi sentivo fisicamente: nell’ultimo anno era diventato sempre più difficile entrare in ritmo e recuperare dopo le partite. Arriva un momento nella carriera in cui diversi fattori iniziano a farsi sentire”. Una scelta condivisa anche con le persone più vicine: “Non è che stessi male, ma è stata una scelta personale presa al momento giusto e con estrema onestà”. Il discorso si è poi spostato sulla squadra attualmente in vetta alla classifica. Pedro ha commentato con ironia il primo posto dei biancocelesti, scherzando sulla possibilità di aver lasciato il club troppo presto: “Forse sarei dovuto andare via prima, oppure restare un altro anno!”. Subito dopo, però, ha espresso tutta la propria felicità per i risultati della sua ex squadra. “Si vede chiaramente l’impatto di Gattuso, tutti ne parlano benissimo. Giocano un calcio diverso, dinamico, offensivo”, ha dichiarato lo spagnolo. Infine, un messaggio speciale per la tifoseria: “Spero che riescano a mantenere questo stato di forma, perché la città e i tifosi si meritano questa gioia”.

foto: instagram Lazio