Pedro: “È troppo importante per noi e per i tifosi. Sono felice di giocare per Sarri”

Pedro Rodriguez ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby contro la Roma.

Queste le parole dello spagnolo: “Sono molto felice per questa vittoria. E’ molto importante per noi e per i tifosi. Dopo quattro partita senza vittoria era un derby speciale per me. Abbiamo fatto una partita bellissima e per questo sono molto contento. Per la squadra e per l’allenatore che ha avuto un’idea di gioco molto aggressiva”.

Gol nel derby sia con la maglia della Roma che della Lazio: “Sto molto bene qua, sono molto felice di giocare alla Lazio. I tifosi mi hanno accolto nel miglior modo possibile così come i compagni. Sono contento di giocare per Sarri perchè ha un’idea che mi piace tanto. Abbiamo fatto una partita bellissima. Il derby è sempre difficile”.

Solo tre avete segnato nel derby con entrambe le maglie.

“Sono contento qui alla Lazio e lascerò tutto in campo per questa squadra. Son contento ma oggi era più importante vincere”.

Dove collochi questo derby?

“Uno dei più belli del mondo. Tutta la settimana si parla di questa partita. I tifosi ti fermano per strada. E’ una partita importante per la città. Do tanti valori a questa partita, di derby ne ho giocati sia al Chelsea che a Barcellona ma questo è uno dei più belli del mondo”.

Foto: Twitter Lazio