Pedro: “Dobbiamo puntare alla Champions. Ho parlato con Sarri del mio ruolo”

16/07/2025 | 13:13:21

Pedro ha parlato ai canali ufficiali della Lazio degli obiettivi dei biancocelesti: “Noi dobbiamo puntare all’Europa, è imprescindibile se vogliamo fare un passo in avanti. Al momento abbiamo il livello per entrare in Champions, è quello l’obiettivo da puntare”. Su Sarri: “Ha molto carattere, è forte e ha vinto tanto. Per noi lavorare con lui è importante. E’ imprescindibile per fare un passo in avanti e crescere dal punto di vista mentale, puntando sempre al massimo. Ho parlato con il mister del mio ruolo, sicuramente potrò giocare ancora dietro la punta come l’anno scorso”.

Foto: Instagram Lazio