Pedro: “Con la Lazio ho chiuso nel migliore dei modi. Tenerife? Sto valutando, l’idea mi affascina”

28/06/2026 | 23:08:41

Pedro, in un’intervista a Rtvc, l’ex attaccante di Lazio, Barcellona, Chelsea e nazionale spagnola ha ammesso che gli piacerebbe chiudere la sua straordinaria carriera in Spagna: “Con la Lazio penso di aver chiuso nel migliore dei modi. Ora non so cosa farò. Il Tenerife? Mi fanno sempre questa domanda e devo dire che è un’idea che mi ha sempre affascinato, la stiamo valutando, vedremo cosa succederà. Tornare a casa e ritirarsi nel proprio Paese è la cosa migliore per chiunque e ovviamente piacerebbe anche a me“.

Foto: X Lazio