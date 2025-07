Pedro ammette: “Che colpo il Napoli. De Bruyne è il miglior giocatore della Serie A”

18/07/2025 | 16:38:27

Pedro , attaccante della Lazio, è stato coinvolto dai social media manager del club in un giochino per intrattenere i tifosi, che è stato pubblicato sui canali dei biancocelesti. Inizialmente all’ex Barcellona è stato chiesto di indicare un compagno di squadra, un suo allenatore e un suo amico in rosa e lui ha risposto così: “Jordi Alba, Pep Guardiola e Patric”

Citi un giocatore spagnolo con cui ha giocato? “David Silva”.

Il miglior giocatore della Serie A? “De Bruyne, che colpo il Napoli”.

Il miglior compagno in attacco? “Messi”.

Il gol a cui è più legato? “Quello segnato nel derby”.

La parole in romano che le è rimasta più impressa?

“Daje!”.

Foto: sito Lazio