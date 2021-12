Pedro, Acerbi e Zaccagni lanciano la Lazio: 3-1 al Genoa

La Lazio cerca il riscatto dopo la rimonta subita sul campo del Sassuolo e affronta all’Olimpico il Genoa. Dopo i primi 45′ il risultato è di 1-0 a favore dei biancocelesti. Apre le marcature Pedro su assist di Felipe Anderson. L’attaccante spagn0lo, aldilà del gol, si conferma il migliore in campo e porta in vantaggio meritatamente una Lazio che ha dominato tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa la musica non cambia, capitan Acerbi raddoppia sul corner di Luis Alberto: la sua incornata vincente batte Sirigu al minuto 75. Pochi minuti più tardi cala il tris la squadra di Sarri, ancora assist di Luis Alberto, Zaccagni in campo aperto arriva in area e insacca. Il Genoa trova il gol della bandiera con Melegoni, bello scambio con Cambiaso e piatto destro a battere Strakosha. Finisce 3-1 all’Olimpico, ottima Lazio, il Genoa si sveglia troppo tardi. Momentaneo aggancio dei biancocelesti in classifica a Juventus e Roma.

Foto: Twitter Lazio