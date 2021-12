Pedro, Acerbi e Luis Alberto regalano il successo alla Lazio contro il Venezia. Tris anche del Bologna sul Sassuolo

La Lazio passa 2-1 a Venezia e ottiene la seconda vittoria consecutiva. I biancocelesti partono subito forte e con Pedro dopo appena tre minuti sbloccano la gara. Risponde successivamente Forte per i padroni di casa con il suo primo gol in Serie A. Ad inizio ripresa un tocco decisivo di Acerbi su un tiro dalla sinistra di Cataldi firma il 2-1. Nel finale espulso Tessmann per i lagunari e tris biancoceleste di Luis Alberto. Nel match di Reggio Emilia il Bologna affonda 3-0 il Sassuolo con le reti di Orsolini, Hickey e Santander.

FOTO: Twitter Lazio