Pedro: ” A Roma perché è tanto che non vince. Voglio fare cose importanti con questa maglia”

L’esterno spagnolo della Roma, Pedro, è stato protagonista dell’AS Roma Match Preview della gara contro l’Udinese: “Ho scelto la Roma perché avevo voglio di provare un altro campionato, di giocare in un altro Paese, conoscere un’altra cultura e un’altra lingua. Sono contento della scelta fatta per diversi motivi. Oltre a questo avevo parlato con l’allenatore e avevo voglia di far parte di una squadra vincente e di far qualcosa di importante con questa maglia. Un altro motivo è il fatto che è tanto tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere, come stiamo facendo ora, per vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club”.

Su mister Fonseca: “È un allenatore vincente, perché prepara sempre le partite con l’intento di vincerle. In settimana può cambiare qualcosa in termini di come portare pressione o di come giocare contro un determinato avversario e questo dimostra la sua voglia di voler vincere sempre. È un allenatore che lavora molto bene a livello offensivo. Questo mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto, cercando di recuperare subito la palla per arrivare velocemente alla porta avversaria. Un modo di vedere il calcio che mi piace molto, quindi per me è più facile lavorare con lui”.

Sulla città: “Stiamo vivendo un momento molto complicato, ci sono diverse restrizioni e ogni giorni si verificano nuovi casi. Per questo diventa anche difficile potersi godere la città. Ho avuto comunque la fortuna di poter vedere Roma, ho camminato per le vie del centro, ho avuto modo di vedere i luoghi principali. È una città fantastica e conosciuta in tutto il mondo, con una storia incredibile. Sono stato accolto bene da tutti, ogni volta che sono entrato in un supermercato, in un ristorante oppure in un negozio. Questo mi ha consentito di adattarmi velocemente”.

