Pedri: “Siamo un po’ stanchi, ma non possiamo dimenticare che siamo il Barça”

E’ stato uno dei giocatori decisivi per la Spagna. Pedri ha realizzato il rigore decisivo nel match contro l’Olanda e valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. E proprio al termine del match, Pedri si è così pronunciato ai microfoni della stampa presente: “Siamo un po’ stanchi, ma non possiamo dimenticare che siamo il Barça. Se decideranno che giocheremo giovedì, lo faremo e daremo tutto per vincere la Liga”.

Foto: Instagram Spagna