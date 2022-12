Pedri saluta Luis Enrique: “Grazie di tutto, in futuro otterrai molti successi”

Pedri, attraverso un post su Instagram, ha voluto salutare l’ramai ex ct Luis Enrique, allenatore che ha sempre dato molta fiducia al ragazzo, schierandolo titolare nonostante la giovane età. Ecco le parole del talento blaugrana: “Grazie di tutto, Luis. Grazie per la fiducia e per il tuo appoggio sin dal primo giorno. Non siamo arrivati dove volevamo in questo Mondiale, però sicuramente in futuro avrai altri successi”. Pedri ha voluto ringraziare anche i tifosi della Spagna: “Grazie anche ai tifosi e a tutta la gente che è sempre stata dalla nostra parte. Ora dobbiamo voltare pagina e lavorare per dare allegria al nostro Paese col nuovo allenatore Luis de la Fuente. La sua fortuna srà la nostra”.

Foto: Twitter Pedri