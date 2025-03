Pedri: “Penso di essere nel miglior momento della mia carriera. Flick ci fa spingere al massimo”

Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato a RAC 1 dal ritiro della Nazionale spagnola, soffermandosi sul momento della sua carriera.

Queste le sue parole: “La rimonta con l’Atletico? Nonostante lo svantaggio di 2-0 sapevamo che avremmo avuto delle occasioni. È anche vero che il gol di Lewandowski subito dopo il loro secondo gol ci ha aiutato molto. Siamo una squadra che crede sempre nelle proprie capacità e crea tante occasioni. Indipendentemente da cosa accada, che si giochi con un uomo in meno o che si perda di due gol, cerchiamo sempre di dare il massimo. È bello vincere rimontando, ma preferisco farlo in modo più rilassato. La fiducia che abbiamo in noi stessi supera tutto il resto”.

Addio agli infortuni: “Ho lavorato duramente per arrivare a questo livello. Non ho cambiato nulla nella mia dieta, ma l’allenamento che faccio è diverso. Non sollevo più pesi; è tutto stretching e fasce elastiche, è ciò che funziona meglio per me. Alla fine si tratta di mettere a punto i muscoli e vedere cosa ti aiuta a evitare gli infortuni. Non ho più paura, è una cosa che appartiene passato: giocare regolarmente mi aiuta, sento di essere nella forma migliore della mia carriera.”

Su Dani Olmo : “Ricordo quando, agli Europei, ci hanno detto che non potevamo giocare insieme, che non avevamo un buon rapporto… Abbiamo riso molto perché abbiamo un ottimo rapporto. Mi piace molto giocare con lui, nessuno sa muoversi tra le linee come lui. Il suo primo tocco è incredibile e ci porta molta qualità. Segna anche gol e fornisce assist…”.

Il tridente Lamine-Lewandowski-Raphinha: “Cosa posso dire di più? Lamine è colui che fa la differenza negli uno contro uno; sembra che non abbia problemi a superare il primo avversario. Hanno anche detto che non ha segnato molti gol… Beh, domenica sì. Lewandowski è uno dei migliori finalizzatori della storia, e Rafa… Fa tutto. È meraviglioso. Raphinha è quello che mi ha sorpreso di più con le sue prestazioni. Se lo merita per quanto ha lavorato duramente per arrivare fin qui. Come capitano, è tutto cuore. Sempre desideroso di lavorare. Quando vedi qualcuno che dà il massimo come lui, correndo e pressando, contagia tutta la squadra. E questo è molto bello”.

Il rapporto con Xavi Hernández: “Ho un buon rapporto con Xavi. Dicono che gli lancio frecciatine sulla stampa, ma non è vero. Abbiamo un buon rapporto; non ho niente contro di lui. Quando dico che ci alleniamo in modo diverso, non è un modo per attaccarlo o sminuirlo. Affatto”.

Sullo stile di Hansi Flick: “È vero che ora vogliamo essere in forma fisicamente, spingiamo per tutti i 90 minuti e teniamo alta la linea difensiva. Questo è il marchio di fabbrica di Flick. Quando deve essere serio, lo è molto. E quando scherziamo, è il primo. È anche molto attento a chi non gioca. È una persona molto disponibile”.

