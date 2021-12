Pedri, giovane centrocampista del Barcellona e vincitore del Golden Boy 2021, ha parlato così del sorteggio di Europa League che ha opposto i suoi al Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Il Napoli è una squadra unita e compatta, sarà una bellissima partita. Sono davvero molto contento di essere qui per questo premio. Messi? Per me resta il migliore al mondo”. Foto: Twitter personale Pedri