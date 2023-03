Pedri: “Futuro in Premier League? Amo il Barcellona, ma non bisogna escludere nulla”

Il centrocampista Pedri del Barcellona ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TCL in cui ha parlato del suo futuro. Alcune parole del ventenne: “Premier League? Al momento no. Sono al Barça e spero di restarci ancora per molti anni. Amo la Liga, ma non dobbiamo mai escludere nulla. È una persona che va dritto, gli piace lavorare sulle cose in cui crede e penso che faremo bene. Tutti gli allenatori che vengono cercano di avere palla e giocare, soprattutto per lo stile dei calciatori che abbiamo, e penso che non cambierà molto”.

Foto: Twitter Pedri