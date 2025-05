Pedri: “Fortunati ad avere Yamal. E’ un fenomeno, dobbiamo prenderci cura di lui”

16/05/2025 | 09:40:13

Pedri , centrocampista del Barcellona, ha espresso la sua felicità per la vittoria del campionato ai microfoni di Canal Plus.

Queste le sue parole: “Uno dei titoli più difficili della stagione. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto in questi mesi e di come ha giocato la squadra. Il gol di Lamine Yamal? Si allena molto, ne ha segnati due simili nel riscaldamento. Siamo fortunati ad averlo, dobbiamo prenderci cura di lui e lasciarlo libero di godersi tutto quello che sta facendo”.

Foto: Instagram Pedri