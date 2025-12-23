Pedri: “Flick? È come uno di famiglia. Ha dato al club un tocco tedesco”

23/12/2025 | 15:40:02

Il centrocampista del Barcellona, Pedri, ha parlato in un’intervista con Esquire. Queste le sue parole:

“È vero che ora faccio colazione solo nei giorni delle partite, e ne mangio una piuttosto abbondante. È qualcosa che mi sono imposto; nessuno me l’ha detto. Beh, in realtà, è stata l’influenza di Ferran Torres. Lo Squalo si prende molta cura di sé e sa molto di queste cose. Mi ha dato diversi consigli, li ho provati e, a dire il vero, stanno funzionando davvero bene per me. Flick? La sua influenza è enorme. All’interno del club, in termini di professionalità, ha cambiato molte cose. Ha dato al club un tocco tedesco. Nella vita quotidiana, è come uno di famiglia. Ci aiuta sempre e ci dà consigli, soprattutto in materia tattica. Il suo modo di giocare? Dall’esterno, potrebbe sembrare rischioso a causa della linea difensiva alta e degli spazi che crea, ma se la squadra pressa alta, è molto difficile per l’avversario trovare lo spazio per infilare il passaggio perfetto all’attaccante”.

Foto: Instagram Pedri

