Pedri: “Domani contro il PSG sarà come una finale. Io credo che siamo più forti”

30/09/2025 | 17:17:42

Domani la Champions ci regala una sorta di finale anticipata, la sfida tra Barcellona e PSG. La definisce così anche Pedri, centrocampista blaugrana, in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Preferisco giocare contro una squadra come il PSG perché anche loro vogliono prendere l’iniziativa e non si chiudono, e questo rende più facile creare occasioni. E’ una finale anticipata. Sarà una partita in cui entrambe le squadre vorranno avere il possesso palla. Noi siamo una squadra coraggiosa e penso che saremo in grado di farlo”.

Pedri ha anche sottolineato che la gara sarà un’occasione per prendersi una rivincita dopo il quarto di finale perso nel 2024 contro i francesi. “È stata una partita difficile e vogliamo la nostra rivincita. Penso che sia una delle migliori partite che si possano giocare a livello di club. Il Paris è uno dei club migliori al mondo, e io penso che noi siamo i migliori. Sarà una grande partita”.

Foto: sito Barcellona