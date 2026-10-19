Pedri: “Dembelé è esploso al PSG, al Barcellona era discontinuo. Vitinha? E’ uno che cambia le partite”

19/10/2026 | 20:44:34

Pedri ha parlato in conferenza stampa di Ousmane Dembelè: “È un giocatore che mi ha sempre impressionato molto. Gliel’ho detto. Al PSG è esploso e abbiamo visto il vero Ousmane. Al Barça è stato più discontinuo. È un grande amico. Vitinha? È un giocatore che cambia le sorti di una partita, per me è uno dei migliori, se non il migliore, quando si tratta di giocare e creare occasioni. Porta molto al PSG. Mi piace sfidare i migliori”.

Foto: Instagram Pedri

