Pedri contro Marciniak: “La UEFA dovrebbe indagare. Non è la prima volta che ci succede”

07/05/2025 | 11:30:53

L’Inter vola in finale di Champions League dopo una finale da cardiopalma contro il Barcellona: 4-3 al termine dei supplementari, decide la rete di Frattesi al 99′. Ma ci sono anche polemiche. Intervenuto in zona mista, il centrocampista blaugrana, Pedri, ha lanciato una dura accusa nei confronti dell’operato dell’arbitro Marciniak: “La Uefa dovrebbe analizzare la questione e indagare, non è la prima volta che ci succede una cosa del genere con questo arbitro. Tutte le decisioni 50 e 50 sono state fischiate in favore dell’Inter. Ci sono cose che non capisco e che sono difficile da spiegare”

Foto: Instagram Pedri