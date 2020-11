Pedri: “Cerco di ascoltare e imparare il più possibile da Messi”

Pedro Gonzalez, meglio noto a tutti come Pedri, dopo aver conquistato il Barcellona e una maglia da titolare con i blaugrana, è pronto a farsi valere anche con la maglia della Nazionale spagnola U21 nonostante la sua giovane età, 17 anni. L’ex attaccante del Las Palmas è stato intervistato dall’agenzia di stampa spagnola EFE, queste le sue dichiarazioni: “Sono arrivato al Barcellona dopo il campionato al Las Palmas, non avevo molta esperienza ma fin dal primo giorno ci ho messo voglia, lavoro e spirito di sacrificio. Sono molto orgoglioso di quello che sto ottenendo oggi. Lontano da casa? È una sensazione molto bella. Anche se sei lontano dalle persone che ti amano, sto facendo quello che mi piace, cioè giocare a calcio, e quindi mi va bene. Finora penso di aver fatto bene e di aver dimostrato che posso stare in questa squadra. Il mister Koeman mi ha dato fiducia, posso solo dirgli grazie e continuare a lavorare a testa bassa. U21? Sono molto felice di essere qua, Luis de la Fuente mi ha detto di stare tranquillo ed essere me stesso. Come sono stati quei primi momenti con Messi? E’ stato scioccante vederlo di persona, ma quando passano i giorni è una persona normale, come un amico negli spogliatoi. Ad ora ho un buon momento con Leo, ti dà sempre consigli in campo, che è quello che penso debba fare un capitano. Cerco sempre di ascoltarlo e di imparare da lui.”

Foto: twitter personale Pedri