Pedraza: “Non vedo l’ora di iniziare con la Lazio”

03/07/2026 | 15:44:06

Dopo l’ufficialità di Pedraza in biancoceleste, di cui ormai si attendeva solo la formalità, sono arrivate le prime parole del neo biancoceleste, tramite i profili social della squadra: “Ciao ragazzi, io sono già qui con tanta voglia di iniziare. Vi mando un saluto e forza Lazio sempre”. Tutto pronto quindi per il nuovo acquisto della Lazio, che andrà a rinforzare la difesa di Rino Gattuso, portando la sua esperienza maturata in Spagna e in Europa.

Foto: X Lazio