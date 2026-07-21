Pedraza: “Impatto positivo con l’ambiente Lazio. Spagna? Devo fare bene qui se voglio la Nazionale”

21/07/2026 | 13:40:30

Prime parole per Pedraza, nuovo giocatore della Lazio che ha parlato a Cope, soffermandosi anche sul sogno Nazionale, fresca campione del Mondo.

Le sue parole: “Abbiamo giocato una partita con la Primavera della Lazio e, a dire il vero, sono molto felice. È un’avventura nuova, ho cambiato aria. Non vedo l’ora di iniziare. Sono in un nuovo paese, con nuovi compagni in un buon club, quindi sono contento. Il Mondiale? Gli italiani qui volevano che vincesse la Spagna. La verità è che la squadra ha fatto un torneo spettacolare, soprattutto la semifinale e la finale. Sono molto felice per tutti quei compagni”.

Sull’ex compagno di squadra Rodri, campione del mondo e miglior giocatore dei Mondiali “Provo un po’ di sana invidia per Rodri, soprattutto per i momenti bellissimi che ha vissuto lì al Mondiale. La mia ultima presenza in Nazionale? Contro la Norvegia, quando ci siamo qualificati per l’Europeo. È quel giorno che ha fatto il debutto. Per farmi convocare di nuovo devo fare bene con la Lazio, non c’è altra strada. Lì comunque c’è già Cucurella, che ha mostrato un livello spettacolare”.

Foto: X Lazio