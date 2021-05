PEDRAZA, GLI OCCHI DELLA DEA

Atalanta ha messo L’ha messo gli occhi su Alfonso Pedraza , esterno sinistro del Villarreal che sarebbe il primo della lista in caso di partenza di Gosens. Pedraza ha un contratto lungo in scadenza nel 2025, e una clausola trattabile (35 milioni e dello sconto del 50 per cento in caso cessione, probabile se non arrivasse la qualificazione in Champions nella finale di Europa League), dunque la Dea è vigile a tutte queste situazioni.

Ma chi è Alfonso Pedraza? Facciamo qualche passo indietro.

Alfonso Pedraza nasce a San Sebastián de los Ballesteros il 9 aprile del 1996 ed è un calciatore spagnolo, terzino del Villarreal.

Cresce nel settore giovanile del sottomarino giallo, nel quale milita dal 2011 al 2015, poi il passaggio alla squadra C ed il debutto in squadra B (in Segunda B, terza serie iberica) datato 11 gennaio 2015, con Paco Lopez in panchina nel 2-2 sul campo del Reus. Pochi mesi più tardi, un Pedraza ancora diciottenne fa il suo esordio in Liga, il 5 aprile di quell’anno Marcelino lo butta nella mischia nel pareggio a reti bianche contro il Valencia.

Ma in prima squadra c’è davvero poco spazio per lui ed è costretto a cambiare aria per fare esperienza in prestito, il primo step è al Lugo in Liga2, mettendosi in mostra con ben 23 presenze, 6 gol e 8 assist dall’estate 2016 al gennaio 2017.

La seconda parte di quella stagione lo vede volare in Championship, al Leeds, dove fa registrare 14 partite e un gol.

Di rientro dall’esperienza inglese, l’estate 2017 spedisce Pedraza all’Alaves, portando a termine una buona stagione con 4 marcature e 6 assist.

Poi una annata al Villarreal da titolare, con quasi 3000 minuti giocati, e nel 2019 l’ennesimo prestito, stavolta al Betis, prima del ritorno definitivo al sottomarino giallo, in cui è uno dei protagonisti della cavalcata verso la finale di Europa League. Vanta anche 7 presenze e 3 gol con la Spagna U-19 e 5 partite con la U-21, in attesa del debutto con la Nazionale dei “grandi”.

Pedraza è un esterno di sinistra di piede mancino, alto 186 cm e bravo nel gioco aereo, dotato di un ottimo dribbling e considerato da molti come il miglior crossatore della Liga. Tanti assist ai compagni, ma spesso il classe 1996 trova anche la via del gol.

La Dea apprezza, come Calvin Stengs anche Alfonso Pedraza è in alto nella lista dei Percassi e di Marino, molto dipenderà anche dalla finale di Europa League e dunque dalla qualificazione in Champions del club allenato da Emery. I numeri del ragazzo di San Sebastián de los Ballesteros fanno ben sperare e potremmo presto ammirare la sua crescita nel nostro campionato.

Foto: Marca