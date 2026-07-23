Pedraza: “Gattuso mi conosce, volevo venire qui fin da quando ho saputo dell’interesse della Lazio”

23/07/2026 | 16:46:26

Alfonso Pedraza si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Lazio: “Fin dal primo momento che ho saputo dell’interesse della Lazio per me era chiaro che volevo firmare. Volevo cambiare paese ed ero molto curioso di venire in Italia. Hanno dimostrato fiducia in me e per me era chiaro che venire alla Lazio fosse la cosa giusta. Siamo in un grande club e l’obiettivo deve essere quello di provare a giocare per l’Europa. Vogliamo essere competitivi e lottare per un titolo. L’addio di Sarri? Per me non è cambiato nulla, quando è andato via l’allenatore ero tranquillo perché è arrivato un mister che mi conosce. Il calcio è questo, i calciatori e gli allenatori passano, bisogna solo abituarsi”.

foto x lazio