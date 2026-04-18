Pedraza conferma il suo approdo alla Lazio: “Fino all’ultimo minuto darò tutto”

18/04/2026 | 11:50:25

Come vi avevamo anticipato il 30 dicembre e ribadito in più occasioni fino alla firma del 13 gennaio, Alfonso Pedraza sarà da luglio un nuovo giocatore della Lazio. La conferma è arrivata in occasione della presentazione del Trofeu Villarreal CF. Queste le parole riportate dall’Agencia EFE:

“Fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista. Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice. Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l’obiettivo è molto vicino”.

Foto: sito Villareal