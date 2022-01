Pederzoli (Ds Parma): “Valuteremo le proposte per i nostri giocatori. Giovinco? Non siamo interessati”

Il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha parlato ai microfoni di ParmaTv della questioni di mercato in casa gialloblù: “Per quanto riguarda i calciatori fuori lista, l’idea è di trovare una collocazione per tutti questi ragazzi. Tutti gli altri, invece, non sono ufficialmente in vendita. C’è interesse nei confronti di molti nostri calciatori, perché abbiamo tanti ragazzi bravi, e valuteremo le eventuali proposte che ci arriveranno. Come è stato il caso di Maxime Busi, per cui abbiamo ricevuto una proposta che abbiamo ritenuto congrua, concludendo l’operazione.

Dennis Man è un giocatore importante, con tanto talento e tanta qualità. Noi siamo contenti di averlo. In questo periodo ha trovato delle difficoltà, ma ha le qualità per fare la differenza nel Parma. E’ un calciatore che è nella rosa del Parma, che si allena tutti i giorni con grande intensità ed è a tutti gli effetti un giocatore importante di questo gruppo. Non siamo scontenti di Dennis. Se arrivassero delle offerte per lui, le valuteremo. Per lui, come per tutti. In questo calciomercato, la nostra idea è di migliorare una squadra che, secondo noi, è già comunque forte“. Su Giovinco: “Non è un giocatore su cui abbiamo gli occhi, con tanto rispetto per il suo grande talento e la sua carriera“. FOTO: thescore