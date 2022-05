Pederzoli (DS Parma): “Sono state fatte tante cose buone. Decideremo come e con chi ripartire”

Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, è intervenuto nel corso della trasmissione “Bar Sport“: “Ripartiamo dal buono che c’è. È vero che c’è amarezza e delusione attorno a noi, ma credo che tante cose buone siano state fatte e che ci siano tanti giovani importanti ed interessanti dai quali ripartire e sui quali ricostruire. Ora che il campionato è finito è il momento delle valutazioni approfondite e di decidere come e con chi ripartire. Con Iachini non abbiamo ancora parlato perché la squadra dopo Crotone ha usufruito di qualche giorno libero e ci ritroverempo domani pomeriggio. Con il mister ci vediamo costantemente, quindi sicuramente anche questa settimana continueremo a vederci e a parlare come facciamo sempre“.

Foto: Twitter Parma