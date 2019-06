Pecini, una stagione orribile con il ritorno alla Samp “in premio”

Una stagione orribile quella di Riccardo Pecini, tra la retrocessione dell’Empoli e i problemi personali che hanno deteriorato il legame con il club di Corsi, al punto che negli ultimi mesi il rapporto è stato quasi inesistente. Ora Pecini può tornare alla Sampdoria dove hanno dimostrato di saper fare (e bene) anche senza di lui. Quasi come se fosse un “premio” per il rendimento in Toscana, assolutamente inferiore alle attese. Però, spesso funziona così: da una stagione orribile a un ritorno al passato. Con nostalgia?