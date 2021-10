Pecini e lo Spezia: c’erano due portieri liberi, li ha persi entrambi

Quando diciamo che un responsabile dello scouting non può fare il direttore sportivo come se si trattasse di un incantesimo o di una benedizione divina, non lo facciamo certo per partito preso. Ma per avere la libertà, sempre, di affermare ciò che pensiamo, padronissimi di non essere d’accordo. Riccardo Pecini, promosso all’improvviso ds dello Spezia, aveva deciso di prendere un portiere e di sicuro questi messaggi non faranno bene a chi (Provedel o Zoet) sarà titolare domani contro la Salernitana. Quando decidi di prendere portiere o ci riesci, com’è accaduto al Venezia, oppure rimedi una figura non bella. Bene, Pecini ci ha provato per Romero (e ha perso, bruciato dal Venezia), poi si è fatto tenere il cerino in mano da Mirante che ovviamente ha scelto il Milan. Vedrete che adesso, molto presto, magari uscirà la solita pista straniera specialità della casa. Diversamente arriveranno dichiarazioni banali e scontate della serie “noi abbiamo fiducia nei nostri”. Improvvisazione allo stato puro. Intanto, la morale è: lo Spezia cercava un portiere e ha perso entrambe le occasioni disponibili. E’ il mercato improvvisato del 2020 e dintorni.

