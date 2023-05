Pecchia: “Vinto con merito e un pizzico di fortuna. Gara divertente per chi era fuori, per noi un po’ meno”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Pecchia, ha così parlato al termine del successo contro il Venezia che vale il quarto posto: “Oggi è stata una partita bellissima a un certo punto, con tante occasioni. Abbiamo vinto con merito e un pizzico di fortuna, penso alla traversa. Divertente per chi era fuori, per noi un po’ meno, ma volevamo la terza vittoria e finire bene il campionato. Adesso siamo rimaste in sei: il doppio risultato adesso conta poco, tutte avranno la possibilità di giocarsi la Serie A”.

Poi ha proseguito: “Non ci nascondiamo, il nostro percorso è chiaro: abbiamo tanti giovani e stranieri, il nostro è stato un su e giù di prestazioni ma quello che abbiamo fatto in queste settimana raccoglie quello che abbiamo seminato nei mesi precedenti. A Cremona siamo partiti prima, anche lì tanti giovani ma tanti italiani e questo aiuta, adesso vedere giocare questo gruppo è una grandissima soddisfazione. Questo è un finale straordinario, rispetto all’anno scorso è stato più complicato”.

Foto: sito ufficiale Parma