Pecchia: “Torna Valenti, Hernani non ci sarà”

Domani, alle ore 18:00, andrà in scena il match tra Parma e Roma. Una gara molto importante per il percorso di entrambe le squadre e della quale ha parlato il tecnico dei crociati Pecchia. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’obiettivo è sempre quello di tornare ai tre punti. Il momento che stiamo attraversando è particolare da diverso tempo, mancano dei punti. Recuperiamo i due centrali. Balogh era già pronto, torna Valenti, mentre Hernani non ci sarà. Estevez? Ha avuto un momento particolare perché dopo l’infortunio non era ancora pronto. C’è stato un nuovo intoppo che ha complicato il suo cammino. Nelle ultime due settimane l’ho visto pronto, è in grado di dare il giusto contributo. Man? Tutti abbiamo fiducia in lui, ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più perché è il nostro giocatore di maggiore qualità e ha dimostrato leadership tecnica in campo. Ha voglia di mettersi a disposizione del gruppo”.

FOTO: Instagram Pecchia