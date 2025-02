Pecchia sulla Roma: “Squadra di dimensione europea, servirà qualcosa in più”

Parma e Roma scenderanno in campo, domani alle ore 18:00, nel match valido per il 25° turno di campionato. A parlare di ciò durante la conferenza stampa di rito è stato Pecchia. Queste le sue parole: “Contro la Roma ci sono poche sorprese da fare. Affrontiamo una squadra di dimensione europea, era vicina alla vittoria contro il Porto. Hanno spesso tecnico e mentalità giusta. All’andata è stata una delle poche gare dove abbiamo fatto troppo poco. Domani sul campo, oltre all’aspetto tattico e tecnico, servirà qualcosa in più. La Roma è bella da vedere, ha intensità e qualità. A loro toglierei sicuramente Angelino perché riesce a fare entrambe le fasi con continuità ed energia. Sarebbe troppo facile dire Hummels, Dybala o Paredes. Con il Presidente non ho parlato, ma sento la vicinanza quotidiana. Domani ci sarà e la presenza fisica è diversa. Ci trasmette energia ed entusiasmo, abbiamo bisogno anche di questo”.

FOTO: sito Parma