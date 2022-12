Pecchia: “Prestazione straordinaria, avremmo meritato qualcosa di più. Camara una piacevole sororesa”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Parma Fabio Pecchia, ha analizzato l’1-1 contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Torno a casa con tantissime certezze, perché la prestazione è di altissimo livello per qualità e per la voglia di giocare con una squadra che ha ci ha creato difficoltà in un tempo. Dobbiamo tornare a casa con la rabbia giusta e con la consapevolezza di aver fatto una gara straordinaria e che avremmo meritato qualcosa di più”.

Cosa può dire di Camara? “Nella sua esultanza c’è tutta la sua qualità. È una piacevole sorpresa, sin dal ritiro lavora benissimo. Ha qualità tecniche e atletiche, quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, con grandissima personalità. La cosa che mi piace di lui è che sa stare all’interno del gruppo nonostante la sua giovane età”.

Foto: twitter Krause