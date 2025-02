Pecchia-Parma, crisi irreversibile. Esonero in arrivo

Fabio Pecchia e il Parma: siamo ai titoli di coda. Il momento di crisi che ha fatto precipitare il club in classifica porterà presto al comunicato di esonero. Il Parma non vince da fine dicembre (2-1 contro il Monza) e ha inanellato una serie incredibile di risultati negativi che ha costretto la proprietà a prendere le decisione. Malgrado le recenti rassicurazioni dopo qualche sconfitta di troppo. Malgrado soprattutto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027 firmato appena lo scorso ottobre. Ma, come sempre, i risultati fanno la differenza. E quelli del Parma sono disastrosi, al punto da portare all’esonero di Pecchia, manca solo la comunicazione ufficiale.

Foto: sito Parma