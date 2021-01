Pecchia nuovo allenatore della Cremonese: nostra esclusiva in porto

Fabio Pecchia è il nuovo allenatore della Cremonese al posto dell’esonerato Bisoli, va così in porto la nostra esclusiva dello scorso 4 gennaio. Questo il testo: “U.S. Cremonese comunica che il signor Pierpaolo Bisoli è stato sollevato dall’incarico di allenatore di prima squadra. Al tecnico e al suo staff va il ringraziamento di proprietà e società per il lavoro svolto alla guida dei grigiorossi. U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia. Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna, Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23”

Foto: Twitter