Pecchia guarda già all’esordio col Bari: “Inizio stimolante per il mio Parma”

Il Parma ha sconfitto la Salernitana nella gara di Coppa Italia valida per i trentaduesimi di finale. L’allenatore gialloblù, Fabio Pecchia, ha dimostrato in conferenza stampa di avere già la testa alla prima giornata di Serie B, nel corso della quale gli emiliani affronteranno il Bari. Ecco le dichiarazioni del tecnico: “All’esordio in campionato ci arriviamo nelle stesse condizioni. Anche il Bari ha superato il turno con una squadra di Serie A, ha fatto una grande prestazione, ho visto il primo tempo. Ha entusiasmo, ha vinto il campionato, dietro ha delle ambizioni. Inizia il campionato, siamo contenti di affrontarlo. Perché sarà molto stimolante questo nuovo campionato“.

