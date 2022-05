Pecchia, due piste confermate: il Parma si è mosso prima del Benevento

Fabio Pecchia ha lasciato la Cremonese dopo la promozione in Serie A. Ma non resterà senza panchina, il suo lavoro è stato apprezzato: sabato pomeriggio abbiamo fatto i nomi di Benevento (dove è possibile l’arrivo di Filippo Fusco come direttore sportivo) e Parma, due club che lo hanno già cercato con insistenza. Il Parma nei giorni scorsi, il Benevento aveva legato la proposta alla permanenza in Serie B, proprio sabato è uscito dai playoff dopo una stagione alla fine non in linea con le attese. La differenza tra il Parma e il Benevento è che il Parma si è mosso prima, non a caso Pecchia si è dimesso dalla Cremonese poche ore prima dell’impegno playoff del Benevento che non poteva conoscere il suo destino. L’eventuale arrivo di Filippo Fusco come direttore sportivo a Benevento potrebbe cambiare gli scenari, ma ora per Pecchia il Parma è in vantaggio.

Foto: Twitter Pecchia