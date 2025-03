Pecchia vince la Panchina d’Argento. È il primo nella storia a fare il bis

Fabio Pecchia a vincere la Panchina d’Argento per la stagione 2023/24 assegnata oggi a Coverciano. L’ex allenatore del Parma, con cui nella passata annata ha conquistato la promozione in Serie A, ha ottenuto 24 voti superando Paolo Vanoni col Venezia (12 voti), e Vincenzo Vivarini col Catanzaro (4 voti), andando a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo l’affermazione con la Cremonese nel 2021/22. Per l’ex centrocampista si tratta del secondo riconoscimento: unico allenatore finora a riuscire nel fare doppietta.

Foto: sito Parma