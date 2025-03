Pecchia dopo la Panchina d’Argento: “Ringrazio anche chi non ha avuto pazienza”

Fabio Pecchia ha vinto la Panchina d’Argento per la stagione 2023/24 assegnata oggi a Coverciano. Dopo il premio, il tecnico ha così parlato: “Ringrazio tutti i miei giocatori, ma anche i miei allenatori in carriera. – le parole di ringraziamento del tecnico ora senza squadra – E ovviamente ai dirigenti, anche a quelli che non hanno avuto pazienza o fiducia quando le cose si sono complicate”.

Foto: sito Parma