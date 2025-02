Pecchia: “Djuric? Sembra un problema al collaterale”

Dopo il 2-1 subito contro il Cagliari, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha parlato della gara. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Oggi abbiamo fatto tante cose buone, i ragazzi hanno creato tanto. Dobbiamo affrontare queste situazioni e venirne fuori. Djuric? A giudicare dall’impatto sembra avere un problema al collaterale. Tanti punti persi con le dirette concorrenti? Si, ma possiamo fare punti anche con altre squadre. Una situazione di crisi come questa si gestisce con tanto equlibrio mentale. C’è voglia di difendere la categoria, chi lotta per la salvezza sa di dover affrontare ostacoli di questo tipo. Bonny? Si è fatto trovare pronto e mi fa piacere”.

FOTO: Instagram Pecchia