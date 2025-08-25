Pazzo Liverpool, avanti 2-0 (con un uomo in più), si fa raggiungere dal Newcastle. Poi vince al 110′ con il 16enne Ngumoha

25/08/2025 | 23:35:14

Clamorosa gara al St. James Park tra Newcastle e Liverpool. I Reds vincono in extremis 3-2 al termine di una gara che stavano stravincendo 2-0 e con un uomo in più (espulso Gordon). I reds la sbloccano al con Gravenberch al 35′. Il 2-0 arriva al 46′ con Ekitiké. Sembra finita ma al 57′ Bruno Guimaraes riapre i giochi per i bianconeri. All’88’ Osula firma il clamoroso 2-2 ma vengono assegnati 11 minuti di recupero. Il Newcastle più volte sfiora addirittura la rete del 3-2. Rete che però trova il Liverpool con il 16enne Ngumoha. Un successo incredivbile per i Reds che sono a punteggio pieno in Premier.

Foto: X Liverpool