Pazzini più Stepinski: l’Hellas vola e sbanca Ferrara. Spal ko 2-0

Inizia col botto il nuovo anno dell’Hellas Verona. La squadra di Juric colleziona un importantissimo successo per 2-0 in casa della Spal: al “Mazza” sono decisivi i gol di Pazzini e Stepinski. Gli uomini di Semplici pagano soprattutto l’inferiorità numerica per più di un tempo a causa del rosso diretto a Tomovic. L’Hellas vola a 22 punti (deve ancora recuperare la partita con la Lazio) e affonda la Spal, sempre penultima a quota 12.

Domenica 5 gennaio

12:30 Brescia-Lazio 1-2 (Balotelli – Immobile 2)

15:00 Spal-Verona 0-2 (Pazzini, Stepinski)

18:00 Genoa-Sassuolo

20:45 Roma-Torino

Lunedì 6 gennaio

12:30 Bologna-Fiorentina

15:00 Atalanta-Parma

15:00 Juventus-Cagliari

15:00 Milan-Sampdoria

18:00 Lecce-Udinese

20:45 Napoli-Inter

CLASSIFICA: Inter, Juve 42; Lazio 39; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29; Parma 25; Napoli 24; Bologna, Verona 22; Torino, Milan 21; Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria 15; Brescia 14; Spal 12; Genoa 11.

Foto: Twitter ufficiale Verona